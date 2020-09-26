صعود أسعار صرف العملات العربية والأجنبية أمام الدينار

صعدت أسعار صرف العملات العربيّة والأجنبية أمام الدينار في تداولات اليوم السبت بسوق المشير في مدينة طرابلس.

وتداول التجار الدولار عند اغلاق السبت بـ 5.560 دنانير فيما ارتفع سعر الدولار على صعيد الحوالاتِ إلى تركيا وتم تداوله بـ 5.600 دنانير فيما ارتفع سعر صرف اليورو أمام الدينار مسجّلا 6.360 دنانير.

أمّا سعر غرام الذهب كسر فقد ارتفع بمقدار دينار وبلغت قيمتهُ 216 ديناراً.

واستقرت العملات الأخرى أمام الدينار وتداول التجار الليرة التركية بأربعة وسبعين قرشا لليرة، فيما سجل الدينار التونسي أمام نظيره الليبي دينارين فيما جرى تداول الجنيه المصري بستة وثلاثين قرشا للجنيه.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية