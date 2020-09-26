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تسجيل 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا في صرمان

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

سجّلت لجنة الأزمة لمجابهة وباء كورونا ببلدية صرمان، 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا، منها 6 حالات جديدة.

وأوضح اللجنة، أن فريق الرصد والتقصي والإستجابة السريعة استلم نتائج عدد  71 مسحة أنفية والتي كانت منها عدد27 مسحة موجبة.

وأشارت لجنة الأزمة في صرمان، أن 7 حالات من محلة صرمان، و5 حالات من محلة مخلوف، وحالتين من محلة أم الحشان، و7 حالات من محلة الساحل، وحالة واحدة من محلة زكري، وحالتين من محلة الشاطئ، وحالة واحدة من محلة صرمان الجنوب، وحالة واحدة من محلة أبي الريش، وحالة واحدة من محلة عطاف.

وعن حالات الشفاء، أعلنت اللجنة، عن 4 حالات تماثلت للشفاء، وحول التحديث الوبائي لإحصائية صرمان:

الإصابات الكلية: 290

الحالات النشطة: 172

حالات الشفاء: 101

حالات الوفاة: 17

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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