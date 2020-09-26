«نقل الحكومة الليبية»: شحن مليون برميل نفط على ثاني ناقلة نفطية رست بميناء الحريقة

قالت الهيئة العامة للمواصلات والنقل بالحكومة الليبية، إن ناقلة نفطية ثانية رست بميناء الحريقة في مدينة طبرق، بعد رفع القوى القاهرة عن النفط، لشحن مليون برميل.

ولفتت إلى أن تعد هذه العملية، التي تقوم بها ناقلة نفطية، هي الثانية من نوعها في غضون أسبوع بعد قرار القياده العامه للجيش الليبي باستئناف عمليات تصدير النفط.

وأوضح المراقب لميناء ومصفاة الحريقة رجب الجمعة، إن هذه هي الناقلة الثانية بعدما أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عن رفع القوة القاهرة على ميناء الحريقة النفطي التابع لشركة الخليج العربي، والتي سيتم شحنها بعد ساعات من رسوها التي ستفتح المجال لتشغيل الحقول النفطية لبداية الإنتاج الفعلي.

وأعلن “الجمعة” أمس، رئيس مجلس الإدارة لشركة الخليج العربي للنفط محمد بن شتوان، تشغيل حقلي مسلة والحمادة النفطيين التابعين للشركة.

كما بين “رجب جمعة” أن أقسام العمليات والرسو والشحن بميناء الحريقة وشركة الإنقاذ، بذلت جهدًا مضاعفًا من أجل شحن هذه النواقل في مواعيدها.

ولفت إلى أن مصفاة طبرق بدأت العمل والدخول إلى الإنتاج، حيث سيساهم ذلك في توفير وقود الديزل وحل جزء من الأزمة.

ويستقبل ميناء الحريقة النفطي النفط الخام من حقلي مسلة والسرير عبر أنبوب بطول 513 كيلو مترًا وبقطر 34 بوصة.