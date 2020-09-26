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اجتماعات أمنية ليبية في الغردقة المصرية برعاية الأمم المتحدة لتأمين مقر الحكومة الجديدة

تم النشر منذُ 21 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكدت مصادر دبلوماسية متطابقة على أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تجري اتصالات مكثفة ولقاءات مع أطراف الصراع في البلاد للدفع نحو توقيع اتفاق لتثبيت وقف إطلاق النار في البلاد، وذلك قبيل اجتماع برلين المرتقب في 5 أكتوبر المقبل.

وتعمل البعثة الأممية على تكثيف جهودها خلال الأيام المقبلة، لتشكيل قوة شرطة موحدة تتولى تأمين مدينتي سرت والجفرة، مشيراً إلى تجاوب أطراف مؤثرة مع هذه الدعوات التي تهدف لتفعيل الحل السياسي بعد التوقيع على اتفاق لوقف إطلاق النار.

وتعقد في منتجع الغردقة المصري وعلى مدى ثلاثة ايام في إطار السرية اجتماعات مكثفة تبدأ صباح اليوم الأحد، بحضور ممثلين عن كافة الأطراف الليبية من قيادات أمنية بارزة برعاية وتسيير الجلسات مسؤول الأمن في بعثة الأمم المتحدة للدعم بليبيا .

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليق

  • ههههههههههه ههههههههههه
    مهازل لعنه عليكم هذه المنظمه الأمم المتحدة منظمه إجرامية هيا سبب رئيسي
    في تدمير دول

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