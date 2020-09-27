بلدية نسمة تعلن إعدام كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية

أعلنت بلدية نسمة، إعدام كمية من مختلف المواد الغذائية منتهية الصلاحية، بالمكب العام داخل المنطقة.

وأوضحت البلدية، أن أعمال الحرس البلدى داخل نسمة، في المتابعة والتفتيش على محلات المواد الغذائية بشكل عام ومعاينة المواد الغذائية منتهيه الصلاحية، متواصلة بالرغم من النقص في الإمكانيات وعدم وجود وسائل نقل خاصة لنقطة الحرس البلدي.

وأشارت بدلية نسمة، أن الحرس البلدي، يعمل وفق الإمكانيات المتاحة، لأجل الحفاظ على الأمن الغذائي.

وأضافت البلدية، أن تتواصل بشكل مستمر مع الإدارة العامة للحرس البلدي لتوفير كل الإمكانيات التي تسهم في تعزيز عمل نقطة الحرس البلدي ببلدية نسمة.

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