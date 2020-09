كشفت مصادر صحفية، السبت، عن فساد الاعتمادات بمصرف

اليقين، مشيرة إلى أن المصرف قام بمنح نحو 10 ملايين دولار لعائلة واحدة.

وقالت المصادر إن مصرف اليقين قام بمنح اعتمادات مصرفية لعائلة

واحدة (التومي) لأخوين وابن أخ بــ 8 اعتمادات بقيمة تسعة ملايين وتسعمائة وتسعة وستون

ألف وسبعمائة وعشرة دولار.

وأضافت المصادر أن هذا يعتبر إساءة استعمال السلطة وغياب

معايير العدالة، لتكون النتيجة منح الاعتمادات للعائلات المرموقة.

The post استمرارا للفساد.. مصرف اليقين يمنح عائلة واحدة اعتمادات بقيمة نحو 10 ملايين دولار appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24