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استمرارا للفساد.. مصرف اليقين يمنح عائلة واحدة اعتمادات بقيمة نحو 10 ملايين دولار

تم النشر منذُ 29 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

كشفت مصادر صحفية، السبت، عن فساد الاعتمادات بمصرف
اليقين، مشيرة إلى أن المصرف قام بمنح نحو 10 ملايين دولار لعائلة واحدة.

وقالت المصادر إن مصرف اليقين قام بمنح اعتمادات مصرفية لعائلة
واحدة (التومي) لأخوين وابن أخ بــ 8 اعتمادات بقيمة تسعة ملايين وتسعمائة وتسعة وستون
ألف وسبعمائة وعشرة دولار. 

وأضافت المصادر أن هذا يعتبر إساءة استعمال السلطة وغياب
معايير العدالة، لتكون النتيجة منح الاعتمادات للعائلات المرموقة.

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  • كل الاحزاب عبارة عن خونة للأوطان وسراق لجهود الآخرين – وهذا الشيء واضح
    ولا يخدم الدولة – كما حدث من اغتيال الدكتور محمد مرسي في مصر – عندما تم انتخابه وطنيا من الشعب نفسه -وقام بجميع الإصلاحات داخل بلاده –
    وتم قتله بدم بارد هو وابنه فقط لآنه رجل وقام بمهمته بشخصية صلبة ومصلحة – وهذا الذي لم يعجب الخونة النواب
    والآن اذا تم أجراء انتخابات في ليبيا – سيكون هناك صراع وحرب أهلية – واستنزاف لموارد الدولة من الدول الاخرى المتدخلة في شءون البلاد – فلا يعتقد الجميع ان محاربة الحكومة الحالية هو شي غير صحيح فالقادم سيكون أسوأ -وهذا ما يفرح الدول المجاورة التي تدعم حفتر بالعتاد والسلاح والدول الأجنبية الطامعة فالبلاد .وتريد اراقة الدم الليبي – والحرب على الدين والعرف .

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