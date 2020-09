حراك إنقاذ ليبيا يدين خطف المتظاهر ربيع العربي ويؤكد تمسكه بحق التظاهر السلمي

أدان حراك إنقاذ ليبيا من الفساد والمفسدين، الأحد، جريمة

خطف المتظاهر السلمي، ربيع العربي الزاوي، الذي اختطف أثناء تظاهرة ضد الفساد

والأوضاع المعيشية المتردية.

وقال الحراك في بيان إنه متمسك بالمكتسبات التي حققها الشعب

الليبي بفضل نضاله الطويل وتضحياته الجسام والتي من أهمها الحق في التظاهر السلمي وحرية

الرأي والتعبير.

وأضاف الحراك أنه تصدى وبكل قوة وبالوسائل المشروعة لكل الأفعال

والممارسات التي تجعل من حماة الحقوق والحريات منتهكين لها أو تلك التي تحاول عبثا

إهدارها أو تقييدها وعدم استكانة الحراك لمن يحاول ترهيبه ظنا منه أن يد العدالة لن

تطاله.

وطالب الحراك وزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة بكشف ملابسات

جريمة خطف المتظاهر السلمي ربيع العربي الزاوي، والتعدي اللفظي على المتظاهرين السلميين

وتقصير الجهات الأمنية المكلفة بحمايتهم وما تم اتخاذه من إجراءات قانونية بشأنها ووجوب

قيام الجهات الأمنية المختصة بواجباتها في حماية الأفراد من أي اعتداء يطالهم.

ودعا الحراك مكتبي المحامي العام بدائرة نطاق محكمة استئناف

بنغازي، والنائب العام، للتدخل العاجل لاتخاذ الإجراءات القانونية إزاء مرتكبي الجرائم

وفق النصوص القانونية، من أفراد وموظفي السلطات الأمنية المختصة وخضوعهم للمساءلة القانونية

ترسيخا لمبدأ سيادة القانون.

