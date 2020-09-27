حراك “إنقاذ ليبيا” في بنغازي: الحقوق والحريات خط أحمر ومطالبنا لن تتوقف

أكد منظمو “مظاهرة إنقاذ ليبيا من الفساد والمفسدين” في بنغازي، أن الحقوق والحريات خط أحمر ومع محاربة الفساد في كافة أجهزة الدولة الإنتخابات المبكرة.

وأوضح الحراك، أن محاولات التشويه التي تطاله، لن تُثنيه عن مطالبه في العيش الكريم، في وطن للجميع في ليبيا.

ودعا حراك “إنقاذ بنغازي”، عدم تحميله ما لم يقُل بقوله: “تنادينا ونحن منكم من أجل تحقيق هذه المطالب الثلاث بالوسائل السلمية وصولا لحقنا في الحياة الكريمة، فلا تحملونا مالم نقل ولاتدخلونا في لعبة الاصطفافات، فهمُنا لييبا فحسب وان طال النضال”.

وأعلن الحراك، أنه مع الدولة الديمقراطية والمؤسساتية، الخالية من الفساد والمفسدين، يسودها القانون آمنة مستقرة: “كلنا مع دولة ديمقراطية مؤسساتية خالية من الفساد والمفسدين يسودها القانون آمنة مستقرة ، ولن نرضى بأي شكل من أشكال الفساد ولا أي نوع من أنواع تكتيم الأفواه والإرهاب،عاش الشعب سيد السلطات”.

وتطرق الحراك في نبغازي، إلى مظاهرته التي خرج فيها يوم الجمعة الماضية، بقوله: “من يعتقد ان مظاهرة واحدة تكفي للمطالبة بالحرية والحقوق ومحاربة الفساد والتخلص مم الأجسام القائمة فهو جاهل بالتاريخ”.

وتابع حراك “إنقاذ بنغازي”، حديثه: “ومن يجزم بفشل او نجاح حراك من يومه الاول يكون لا يعرف دروب النضال، فمارتن لوثر كنك بدء بفكرة لم تحقق الا بعد اغتياله، فالحرية ومدنية الدولة فكرة انطلقت ولن تموت”.

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