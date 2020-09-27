الشركة العامة للكهرباء تعلن وصول الوقود لمحطة السرير

أعلنت الشركة العامة للكهرباء بالحكومة الليبية، وصول الوقود بنسب بسيطة إلى محطة السرير، من شركة البريقة لتسويق النفط.

وأوضحت الشركة، أن محطة السرير بدأت في إنتاج الكهرباء تدريجيًا، وأن الكهرباء ستستقر خلال الأيام القادمة، طالما استمر تدفق الوقود من شركة البريقة وشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط، حسب الكميات المطلوبة، دون تأخير.

وأشارت الشركة العامة للكهرباء، للمواطنين، أن عدم وصول ناقلة الوقود في مواعيدها المحدده يتسبب في نفاذ خزانات الوقود بالمحطات، وهذا الأمر هو الذي يسبب في إطالة الأزمة وعدم الاستقرار للشبكة.

وأضافت الشركة، أن زمن تفريغ الناقلة يتطلب أكثر من 36 ساعة، إضافة إلى أن عملية وصول الوقود إلى محطة السرير يأخد أكثر من 24 ساعة وكذلك عملية تعبئة خزانات الوقود أكثر من 24 ساعة ومعالجة الوقود أكثر من 24 ساعة أخرى.

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