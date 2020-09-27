بلدية الخمس: الشركة العامة للكهرباء فشلت في إدارة الأزمة

دعا الحكماء والأعيان والمسؤولين ببلدية الخمس، إلى نبذ الفتن والإشاعات التي تتهم بلدية الخمس وسكانها برفض طرح الأحمال وأنها أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي لأيام متواصلة عنها وعن المدن المجاورة.

وأكد الحكماء والأعيان في بلدية الخمس، خلال اجتماعهم الطارئ يوم أمس السبت بديوان البلدية، أن كُل هذه الإشاعات غرضها غض الطرف وتوجيه الرأي العام عن الفشل الذي ارتكبته الشركة العامة للكهرباء في إدارة أزمة الكهرباء، وقرارتها المركزية في توزيع طرح الأحمال.

كما أكد الحكماء والأعيان، على أن محطات توليد الكهرباء في بلدية الخمس ليس من صلاحياتها طرح الأحمال أو توزيع الكهرباء على المدن، ويجب أن يعي الجميع أن هذه الأزمة هي أزمة الجميع ويجب الوقوف فيها صفًا إلى صف لتجاوزها وعدم التفرقة ونبذ العنصرية التي يروّج لها البعض.

وطالب الحاضرين في الاجتماع الموسع مع الجهات الأمنية ومسؤولين عن الشركة العامة للكهرباء، الوقوف بشكل عاجل على المسببات الحقيقية وراء خروج محطات التوليد عن الخدمة بشكل متكرر وكيفية علاج الأمر وعدم تكرار حدوثها مجددًا.

كما طالب الاجتماع، بضرورة العدل في توزيع طرح الأحمال بين المناطق والمدن بشكل يجعلنا نخرج من هذه الأزمة بأقل الأضرار.

وحضر الاجتماع الموسع في بلدية الخمس، مجلس الحكماء والأعيان ببلدية الخمس، ومندوبي المحلات بالبلدية، ولجنة متابعة أزمة الكهرباء بالبلدية.

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