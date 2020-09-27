الشركة العامة للكهرباء تطالب المواطنين التعاون معها لإنهاء الأزمة

أفادت الشركة العامة للكهرباء، أن المهندسي فنيي الشركة، يواجهون أثناء تنفيذ أعمالهم، تدخل بعض المواطنين في الضغط عليهم للإسراع بتغذية مناطقهم بالطاقة الكهربائية، دون الأخذ في الاعتبار مايترتب عن ذلك من ضرر على كامل الشبكة الكهربائية.

وأعربت الشركة عن أملها، من كافة المواطنين تعاونهم بمساعدة المهندسين والفنيين، للقيام بأعمالهم، وعدم الضغط عليهم، لكي لا يترتب عن ذلك تأخرهم في استكمال أعمالهم بالوجه المطلوب

وفي وقت سابق، أعلنت الشركة العامة للكهرباء، تشغيل إحدى الكوابل الأرضية 220 ك ف، جنزور بن حامد، بعد إجراء أعمال الصيانة له، وتحميله بقدرة 200 ميجا وات، وتغذية أغلب مناطق طرابلس بالتيار الكهربائي.

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