ليبيا الان

الشركة العامة للكهرباء تطالب المواطنين التعاون معها لإنهاء الأزمة

تم النشر منذُ 7 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أفادت الشركة العامة للكهرباء، أن المهندسي فنيي الشركة، يواجهون أثناء تنفيذ أعمالهم، تدخل بعض المواطنين في الضغط عليهم للإسراع بتغذية مناطقهم بالطاقة الكهربائية، دون الأخذ في الاعتبار مايترتب عن ذلك من ضرر على كامل الشبكة الكهربائية.

وأعربت الشركة عن أملها، من كافة المواطنين تعاونهم بمساعدة المهندسين والفنيين، للقيام بأعمالهم، وعدم الضغط عليهم، لكي لا يترتب عن ذلك تأخرهم في استكمال أعمالهم بالوجه المطلوب

وفي وقت سابق، أعلنت الشركة العامة للكهرباء، تشغيل إحدى الكوابل الأرضية 220 ك ف، جنزور بن حامد، بعد إجراء أعمال الصيانة له، وتحميله بقدرة 200 ميجا وات، وتغذية أغلب مناطق طرابلس بالتيار الكهربائي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك