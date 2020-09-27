لجنة الأزمة بسرت تعلن استئناف عمل سيارات نقل القمامة

أكد رئيس لجنة إدارة الشركة العامة لخدمات النظافة بمنطقة سرت، بشير لاحرش، استنئاف العمل لسيارات نقل القمامة، بعد توقفها نتيجة نفاذ وقود النافتة لدى الشركة منذ أكثر من ثلاثة أيام.

وأوضح لاحرش، أنه بعد مساعي وحصول الشركة على كمية بسيطة من الوقود، سيشرع قسم خدمات النظافة، في إزالة تجمعات ومكبات القمامة بمختلف الأحياء والتجمعات السكنية وتنظيف الشوارع الرئيسية بالمدينة.

وفي وقت سابق، أفادت لجنة الأزمة ببلدية سرت، بأن سبب مشاكل ونقص الوقود بمحطات تزويدالوقود ببلدية سرت، هو عرقلة في بوابة أجدابيا للشاحنات المحملة بالوقود، وذلك حسب إفادة مدراء شركة الخدمات النفطية، الراحلة ليبيا ونفط الشرارة.

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