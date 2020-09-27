فريق الرصد بطرابلس يعلن جمع وتحليل أكثر من 6,500 عينة ومسحة

قام فريق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة ببلدية طرابلس المركز، بجمع وتحليل أكثر من 6,500 عينة ومسحة، إضافة إلى مشاركة المهام مع فرق الرصد التابعة لبعض البلديات الأخرى.

كما قام الفريق ببلدية طرابلس، بالاهتمام بأخد عينات من مؤسسات الدولة وعدد 14 فندق داخل نطاق طرابلس المركز، وبنقل أكثر من 5,600 حالة لمراكز العزل الصحية لتلقي الرعاية الطبية.

وفي وقت سابق، أشارت بلدية طرابلس المركز، تنفيذها أكثر من ثلاتين خيمة صحية بالمستشفيات والمستوصفات الطبية وتوزيع كل المواد التشغيلية ومعدات الوقاية للكوادر الطبية والتطعيمات الخاصة بالاطفال وصغار السن وفقاً للاحتياجات.

وأضافت البلدية، في خلال ثلات أشهر تحصل أكثر من 6,000 طفل وطفلة على التطعيمات اللازمة كما استقبلت عيادة السكر والضغط اكثر من 9,000 حالة تلقت الخدمات الطبية التي يحتاجونها.

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