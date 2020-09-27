مديرية أمن جنزور تعلن اليوم تنفيذها مشروع رماية بالذخيرة الحية

أعلنت مديرية أمن جنزور، اعتزامها تنظيم مشروع رماية بالذخيرة الحية لعدد من منتسبي الغرفة اليوم الأحد من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الرابعة مساءا، داخل مقر التابع للأذاعة المعروف بـ “16” بجوار سوق الخضار.

وأهابت المديرية، من الصيادين ومرتادي البحر عدم الدخول أو التواجد بالمنطقة البحرية التي تمتد من سوق الخضار إلى غاية ما يعرف بمصيف جربة خلال هذه الفترة.

وفي وقت سابق، تمكنت القوة الأمنية المشتركة العاملة على الطريق الساحلي جسر 17 والتي تتكون من دوريات تتبع الكتيبة العسكرية 501 ومديرية أمن جنزور وسرية 17 فرسان جنزور.

وأشارت مديرية أمن جنزور، أن فرع جهاز الأمن الداخلي جنزور والإدارة العامة للدعم المركزي جنزور، تمكنوا من ضبط سيارة مسروقة نوع هونداي “سوناتا”، بقوة السلاح من أحد المواطنين بمنطقة الفرناج بدائرة مديرية أمن طرابلس، وأنها ضبطت الأشخاص الذين قاموا بالسطو على المواطن وسرقة سيارته.

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