تأجيل موعد الجولة الثانية للحوار الليبي بالمملكة المغربية

بعد تأجيله يوم أمس السبت، من المقرر عقد الحوار الليبي اليوم الأحد بالمملكة المغربية، ضمن المشاورات بين الأطراف المشاركة.

وفي وقت سابق، انطلقت المشاورات الليبية في السادس من شهر سبتمبر، بإشراف المملكة المغربية التي جمعت ممثلي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.

وكان ممثلي الوفدين، قد اتفاق بشأن المناصب السيادية، ومواصلة الحوار لإنهاء الأزمة التي طالت لسنوات.

وبحسب الوكالة الليبية للأنباء “وال- بنغازي”، يستم عقد المشاورات الليبية اليوم في المغرب.

وفي ذات الشأن، أفاد عضو في المجلس الأعلى للدولة رفض نشراسمه لوكالة الأناضول التركية، أن الحوار من المقرر عقده يوم الثلاثاء القادم بدلا من اليوم.

وأوضح عضو المجلس، أن التأجيل يعود لـ “أسبابا لوجيستيكية (لم يوضحها) هي التي أدت إلى تأجيل الحوار”، دون مزيد من التفاصيل”.

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