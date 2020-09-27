لجنة مواجهة «كورونا» بمصراتة: 30 حالة مصابة في مراكز العزل و17 في العناية

أعلنت اللجنة العليا لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد ببلدية مصراتة أن إلإجمالي حالات المصابة بالفيروس في مراكز العزل بلغ 30 حالة، منها 17 حالة في العناية المركزة.

وأوضحت اللجنة في بيان صدر في وقت متأخر من مساء السبت، أن مركز الكشف والعزل بالمعهد القومي للأورام «رقم 2» به سبع حالات إيواء، كما أنه أجرى الكشف على ثمان حالات ، ودخلته أمس أربع حالات حديدة، وشهد خروج حالة واحدة، فيما تعالج سبع حالات في العناية، ولم يشهد أي حالات وفاة.

وفي قسم العزل بمركز مصراتة الطبي، دخلت ثلاث حالات جديدة، ومازال ست في الإيواء، وأربع في العنااية. أما في قسم العزل بمستشفى مصراتة للدرن والأمراض، فقد دخلت حالة واحدة جديدة أمس السبت، ومازال خمس في العناية.

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