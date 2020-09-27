حراك «إنقاذ ليبيا» يدعو لكشف ملابسات اختطاف المتظاهر ربيع العربي ومحاسبة الجناة

دعا حراك «إنقاذ ليبيا من الفساد والمفسدين»، اليوم الأحد، إلى التحقيق في واقعة خطف المتظاهر ربيع العربي، مشيرا إلى تقديم أهل المختطف شكوى لدى مركز العروبة ببنغازي، من دون أن يتم التحقيق فيها.

وطالب الحراك مكتبي المحامي العام بدائرة نطاق محكمة استئناف بنغازي، والنائب العام بالتدخل العاجل لاتخاذ الإجراءات القانونية إزاء مرتكبي الجرائم وفق النصوص القانونية.

وأوضح الحراك في بيان اليوم الأحد أنه تقدم ببلاغ إلى وزارة الداخلية في 22 سبتمبر الجاري للتحقيق في اختطاف العربي «أثناء التظاهرة المكلفة بحمايتها»، مطالبا الوزارة بكشف ملابسات الجريمة، حسبما ذكرت صفحة الحراك على موقع «فيسبوك».

وأشار إلى أن عدم تحقيق الجهات المختصة في الشكوى المقدمة من أهل المختطف إلى مركز العروبة يخالف قانون العقوبات الليبي في مواده 428، 234، 235، 237 التي نصت على عقوبات لجرائم الخطف والحجز التعسفي وشددت العقوبة في حال ارتكب الجريمة موظف عمومي.

كما لفت البيان إلى أن عملية الاختطاف تخالف أيضا للإعلان الدستوري في مادتيه 7، 14، وكذلك للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وللميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، وللميثاق العربي لحقوق الإنسان، وهي المواد تعهدت بموجبها سلطات الدولة الليبية باتخاذ التدابير اللازمة لكفالة حق الإنسان في الحرية والأمان على شخصه وحرية الرأي والتعبير وحق التظاهر السلمي والحق في التمتع بالحماية القانونية وتوفير سبيل فعال للتظلم في حال انتهاكها وحظرت الاعتقال التعسفي.

واعتبر الحراك أن «ما حدث ينبئ بشكل خطير على عجز الجهات الأمنية المختصة في الاضطلاع بمسؤولياتها المتمثلة في المحافظة على الأمن وحماية الأرواح وضبط الجرائم ومتابعتها وكفالة الطمأنينة والأمن واحترام الحقوق والحريات وكرامة الإنسان وضمان عدم الإفلات من العقاب».

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