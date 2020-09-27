«الدرقاش»: يطالبون إخراج الحكومة المقبلة من طرابلس بسبب رفض «مدن الغرب» لـ«حفتر»

زعم مروان الدرقاش، المحلل السياسي من مصراتة، أن أي حكومة ليبية تمنح الشرعية لـ«الثوار» وتعارض «حفتر» سيتم تفكيكها وسحب الشرعية منها، بحسب قوله.

وقال الدرقاش، في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “فعلوا ذلك مع حكومة المؤتمر الوطني العام وهاهم يفعلونها اليوم مع حكومة السراج”، على حد زعمه.

وأضاف “الفارق الوحيد أنهم يتعلمون من تجاربهم فها هم يطالبون بإخراج الحكومة القادمة من طرابلس لأنهم تعلموا أن طرابلس ومدن الغرب ترفض استقبال حفتر”، وفقا لادعائه.

وتساءل الدرقاش المعروف عنه تأييد الغزو التركي على ليبيا ودعم المليشيات “لكن هل يتعلم جماعتنا من تجاربهم السابقة؟”.