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«الدرقاش»: يطالبون إخراج الحكومة المقبلة من طرابلس بسبب رفض «مدن الغرب» لـ«حفتر»

تم النشر منذُ 21 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

زعم مروان الدرقاش، المحلل السياسي من مصراتة، أن أي حكومة ليبية تمنح الشرعية لـ«الثوار» وتعارض «حفتر» سيتم تفكيكها وسحب الشرعية منها، بحسب قوله.

وقال الدرقاش، في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “فعلوا ذلك مع حكومة المؤتمر الوطني العام وهاهم يفعلونها اليوم مع حكومة السراج”، على حد زعمه.

وأضاف “الفارق الوحيد أنهم يتعلمون من تجاربهم فها هم يطالبون بإخراج الحكومة القادمة من طرابلس لأنهم تعلموا أن طرابلس ومدن الغرب ترفض استقبال حفتر”، وفقا لادعائه.

وتساءل الدرقاش المعروف عنه تأييد الغزو التركي على ليبيا ودعم المليشيات “لكن هل يتعلم جماعتنا من تجاربهم السابقة؟”.

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الحكومة المقبلة الدرقاش الغزو التركي المليشيات طرابلس

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • متخلف عقليا وتتنفس الكذب والادلة القطعية تؤكد العكس فالجيش الوطنى دخل مدن الغرب من صبراته الى العجيلات دون قتال واستقبل بحفاوة اما المليشيات الارهابية فدخلتها بمرتزقة من سوريا واسناد بحرى تركى وطائرات مسيرة تركية والاستعانة بمرتزقة واتراك دليل يامتناك على رفض اهالى طرابس لكم ودعمهم للجيش الوطنى ورفضهم للقتال ضده وراينا احد رجال الاعمال بمصراتة يؤكد ذلك ويتوعد شباب طرابلس فشعبية المشير خليفة حفتر بالغرب الليبى تزيد عن تسعون بالمائة اما الخوان فلا وزن شعبى لهم لهذا جلبوا مرتزقة مسلحة لحمايتهم ولو خرجوا سيتم سحلكم فى الشارع من الشعب الغاضب ووقتها من سيحميكم هو الجيش الوطنى !!

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  • انظر لنفسك فى المرآه سترى خنزير حقير وبعد ان تقول لمن تراه فى المرآه اتفوووووه عليك غبى وكذاب هو مين الذى هرول نحو الاتراك يامتناك لانقاذهم من الجيش الوطنى المدعوم من اهالى طرابلس ولو تم طرد المرتزقة سيدوسكم بالاقدام مثل الصراصير ياحقير

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