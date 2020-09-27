«القبي»: يجب تعبئة مياه خزان ترهونة في سيارات وتوزيعها على المواطنين في طرابلس

عبر الناشط والإعلامي جلال القبي عن استنكاره لضياع كميات كبيرة من مياه خزان سيدي الصيد بمدينة ترهونة وتسربها إلى المزارع المجاورة في الوقت الذي يعاني فيه المواطنين من انقطاع الكهرباء والمياه.

وتساءل «القبي» عبر حسابه بفيسبوك قائلا: «لماذا لا تتدخل الجهات المعنية أمثال شركة الخدمات العامة وشركة المياه بالتعاون مع منظومة النهر لتعبئة صهاريج المياه المتنقلة وتوزيعها على المواطنين في العاصمة طرابلس واللي مش لاقيين أساسا مايشربوا ويغتسلوا بسبب انقطاع المياه والكهرباء».

وأضاف، «أن مياه خزان سيدي الصيد بترهونة وبسبب انقطاع الكهرباء وارتفاع ضغطها تسربت للمزارع المجاورة وأغرقتها».

وأوضح أن ملء تلك الكمية في صهاريج وتوزيعها على المواطنين «أفضل من ضياعها دون الإستفادة منها لما في الخطوة من جدية في التقليل من وطأة المعاناة الحالية».