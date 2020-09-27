مؤسسو حراك “همة شباب” يحذرون من “مشبوهين”

تبرأ مؤسسو حراك همة شباب من البيان الذي قُدّم إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والذي أبدى من خلاله الناشرون تحفظهم على التسريبات بخصوص الحاضرين لحوار جنيف.

وتواصل مؤسسو الحراك فور صدور البيان مع 218 وأعلنوا استنكارهم لصدور البيان عن أشخاص لا يمثلون الحراك لا من قريب أو بعيد محملين المسؤولية التامة للأمم المتحدة في ذلك بتواصلها مع شخصيات بتوجهات مشبوهة.

وقال مؤسسو الحراك إنه “في الوقت الذي اقتربنا فيه من استئناف مظاهرات 23 أغسطس والذي هو حراك عامة الشعب نتفاجأ بصدور بيان بتاريخ الـ26 من سبتمبر والموجه بدوره إلى الأمم المتحدة، عن أشخاص وكيانات خارجية تدعي أنها محور الحراك، ومن بينهم شخص يقيم بدولة روسيا وهو لا يمثل الحراك وينتحل صفة تم إنكارها سابقاً”.

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