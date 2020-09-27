العقوري يؤكد التزام البرلمان بمخرجات برلين وإعلان القاهرة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

27 September, 2020

أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري على التزام مجلس النواب بمخرجات مؤتمر برلين وإعلان القاهرة وحرص المجلس على التنسيق المستمر مع الجانبين الإماراتي والفرنسي لإيجاد حل للأزمة الراهنة عبر الحوار السياسي .

وأعرب العقوري عن ترحيبه بالتصريح الصادر عن وزير الخارجية الإمارتي الشيخ عبدالله بن زايد ونظيره الفرنسي جان لودريان خلال مؤتمر صحفي جمعهما وحثا فيه على دعم وقف إطلاق النار الدائم ودعم الحوار السياسي بين الليبيين ووقف التدخلات الأجنبية.

وأكد العقوري على أهمية ما صرح به لودريان من ضرورة توزيع عائدات النفط بعدالة بين جميع المناطق، واعتبر العقوري أن العمل على الملف الاقتصادي سوف يخفف من حدة النزاع في ليبيا .