“الوطنية للنفط” تبحث تطوير تعاونها مع شركة “إيني” الإيطالية

ناقش رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله مع المدير التنفيذي للعمليات بشركة “إيني” شمال أفريقيا الإيطالية اليساندرو بوليتي، جملة من المواضيع التي تهم الجانبين وسبل تطوير العمل بينهما.

وجاء ذلك خلال لقاء جمع صنع الله مع بوليتي يوم الجمعة الماضية في مقر المؤسسة بطرابلس، بحث خلاله الطرفان تطوير التركيبين البحريين “أ و هـ” والذي بدأت شركة مليتة للنفط والغاز بمباشرة الأعمال الهندسية فيهما من خلال ائتلاف شركتي تقنية للأعمال الهندسية وإيني بروجيتي، مع التأكيد على الحرص على تنفيذه حسب الجدول الزمني المعد لذلك.

وتطرق المجتمعون إلى جدول نشاطات شركة مليتة للنفط الغاز، وبحث سبل دعمها من أجل تحسين أدائها بالإضافة إلى العمل على تخفيض التكاليف في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد عدا عن شح الميزانية، إلى جانب عزمها توفير الغاز المطلوب لمحطات الكهرباء.

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