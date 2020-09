أعلنت مصادر صحفية، اليوم الأحد، أنه من المقرر عقد جلسة مشاورات

ليبية اليوم في المغرب.

ونقلت وكالة الأناضول التركية، عن أحد أعضاء مايسمى بمجلس

الدولة، تأكيده أن الحوار المغربي من المقرر عقده يوم الثلاثاء القادم بدلًا من اليوم،

مُرجعًا أسباب التأجيل إلى أسباب لوجيستيكية هي التي أدت إلى تأجيل الحوار، دون مزيد

من التفاصيل.

