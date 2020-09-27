مصر تحتضن اجتماعا لعسكريين من الجيش وحكومة الوفاق

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

27 September, 2020

قالت مصادر إن مدينة الغردقة المصرية، ستستضيف اجتماعا، الأحد، بين عسكريين من الجيش الوطني الليبي، وآخرين تابعين لحكومة الوفاق.

وأضافت المصادر بحسب “الحدث” أن الاجتماع سيناقش تأسيس لجنتين عسكريتين من الشرق والغرب الليبي، لتشكيل قوة مسؤولة عن تأمين مقر الحكومة الجديدة في سرت، فضلا عن إنشاء لجنة عسكرية موسعة، لبحث إعلان قوة عسكرية موحدة في ليبيا كما سيبحث الاجتماع وضع خطط لإبعاد المرتزقة والميليشيات المسلحة وتأمين المواقع النفطية.

وكانت مصادر أكدت أن الجيش وحكومة الوفاق، توصلا لتوافق مبدئي على جعل سرت مدينة منزوعة السلاح، وتحويلها إلى مقر مؤقت للسلطة الجديدة التي يجري التداول بشأنها.

وأوضحت أن الأطراف المتصارعة ستنسحب من محيط المدينة بعيداً عن خطوط التماس، إضافة إلى إعلان هدنة دائمة بين الجيش وقوات الوفاق.