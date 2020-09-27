آمر كتيبة الضمان يسلم نفسه لحكومة الوفاق

امتثالا لتعليمات وزير الدفاع بحكومة الوفاق صلاح النمروش، أقدم قائد كتيبة الضمان” في مدينة تاجوراء ، علي إدريدر، على تسليم نفسه لقوة إنفاذ القانون التابعة لوزارة الداخلية.

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جاء ذلك في منشور على صفحة الكتيبة في الفيسبوك قالت فيه” أمتثالآ لتعليمات السيد وزير الدفاع بحكومة الوفاق الوطني بشأن فك كتيبة الضمان وكتيبة أسود تاجوراء وإحالة أمري الكتيبتين للمدعي العام العسكري للتحقيق في هذه الحادثة والنظر فيها ، قام أمر كتيبة الضمان #علي_ادريدر_بمبادرة تسليم نفسه لقوة إنفاذ القانون التابعة لوزارة الداخلية” .