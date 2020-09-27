المعلم: تركيا تنقل الإرهابيين والمرتزقة من سوريا الى ليبيا

ليبيا – أكّد وزير الخارجية السوري وليد المعلم أنّ تركيا أحد الرعاة الرئيسيين للإرهاب في بلاده والمنطقة.

المعلم وفي خطاب أمام اجتماع رفيع المستوى عبر الإنترنت هو الأول من نوعه للجمعية العامة للأمم المتّحدة الذي يعقد بهذا الشكل بسبب وباء كوفيد- 19، أمس السبت وفقًا لما نقله موقع “سكاي نيوز عربية” اتهم تركيا بنقل الإرهابيين والمرتزقة الذين أشار إليهم البعض بـ”المعارضة المعتدلة”من سوريا إلى ليبيا، وانتهاك سيادة العراق واستخدام اللاجئين كورقة مساومة ضد أوروبا، والمطالبة بالقوة بموارد الطاقة في البحر الأبيض المتوسّط.

وزير الخارجية السوري اختتم تصريحه قائلًا: “لقد أصبح النظام التركي الحالي نظامًا مارقًا وخارجًا عن القانون بموجب القانون الدولي، ويجب وقف سياساته وأفعاله التي تهدّد أمن واستقرار المنطقة بأسرها”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية