آمر كتيبة الضمان يسلم نفسه لوزارة داخلية “الوفاق”

أعلنت ما تسمى بكتيبة “الضمان” بتاجوراء، أن آمر

الكتيبة علي إدريدر سلّم نفسه لقوة إنفاذ القانون التابعة لوزارة الداخلية التابعة

لحكومة الوفاق غير المعتمدة.

وقالت الكتيبة في بيان، عبر صفحتها على موقع التواصل

الاجتماعي “فيسبوك” اليوم الأحد، أن إدريدر سلّم نفسه امتثالًا لتعليمات

وزير الدفاع بحكومة الوفاق غير المعتمدة بشأن فك كتيبة الضمان وكتيبة أسود تاجوراء،

وإحالة آمري الكتيبتين للمدعي العام العسكري للتحقيق، في حادثة الاشتباك بين الكتيبتين،

لذا قام آمر كتيبة الضمان، علي إدريدر بمبادرة تسليم نفسه.

