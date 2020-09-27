وليامز: المرتزقة سيغادرون ليبيا خلال 90 يوما في حال نجحت المفاوضات

سبوتنيك- بوابة افريقيا الاخبارية |

27 September, 2020

قالت المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالانابة ستيفاني وليامز، في مقابلة مع “سبوتنيك”، إن السبيل الوحيد للخروج من المأزق السياسي الليبي الحالي هو من خلال الحوار والحلول الوسط التي من شأنها أن تؤدي إلى تسوية سياسية شاملة.

وعن مصير المرتزقة قالت وليامز: “يعتبر البحث في مصير المرتزقة والقوات الأجنبية في ليبيا أحد البنود في حوار اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) بالإضافة إلى البنود الأخرى المتعلقة بوقف إطلاق النار وحل الميليشيات وإعادة تأهيل ودمج المسلحين في المؤسسات الأمنية.

وتابعت: “أود أن أنوه إلى أن الأطراف الليبية المشاركة في محادثات (5+5) قد حددت أنه في حال تم الاتفاق على وقف إطلاق النار، يجب أن تغادر هذه القوات والمرتزقة البلاد في غضون 90 يوما وتحت إشراف الأمم المتحدة”.

وسبق أن عقد مؤتمر دولي حول ليبيا في برلين في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بمشاركة روسيا والولايات المتحدة وتركيا ومصر وعدد من الدول الأخرى، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.