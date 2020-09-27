الثني يطّلع على الترتيبات الجارية لعقد مؤتمر سرت الثاني خلال شهر أكتوبر القادم

ليبيا -اطّلع رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبد الله الثني أمس السبت على الترتيبات الجارية لعقد مؤتمر سرت الثاني خلال شهر أكتوبر القادم، وذلك خلال اجتماع عقده مع وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور عبدالهادي الحويج.

وزير الخارجية والتعاون الدولي أكّد خلال الاجتماع -بحسب المكتب الإعلامي التابع للحكومة- أنّ اجتماعًا عقده أمس بالخصوص ودعا إليه أعيان ومشائخ القبائل من مختلف مناطق ليبيا، وعددًا من رجال الدين، و أعضاءَ مؤسسات المجتمع المدني، إضافة إلى نخبةٍ من الحقوقيين والمحامين وأساتذةِ الجامعات، وممثلين عن المرأة و الشباب، وذوي الاحتياجات الخاصة، وضحايا الحرب وأولياء الدم والجرحى.

وقال: إنّ الاجتماع جاء لوضع مسوّدة وثيقة المؤتمر للمصالحة وطيّ صفحة المعاناة بكل مافيها من آلامٍ وفرقةٍ ومآسٍ، و المساهمة الصادقة في تعبيد طريق الصلح ورفع رايات سلام الشجعان، مؤكّدًا أنّ هذا الشيء يعدُّ أساسًا لإنجاح أعمال مؤتمر سرت الثاني.

من جهة أخرى، أطلع وزير الخارجية والتعاون الدولي الثني على نتائج جولته للحقول والموانئ النفطية بمناطق الهلال النفطي.

وأشار الوزير إلى مرافقة الصحافة ووسائل الإعلام الأجنبية له خلال الجولة، لدحض الأكاذيب حول ما يشاع من وجود الأجانب والمرتزقة في الحقول والموانئ النفطية.

وناقش الاجتماع تفعيل اللجنة المقترحة من قبل وزير الخارجية بشأن إلغاء أو تفعيل التعامل مع بعض الشركات التركية، كما ناقش افتتاح مقر مكتب وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بنغازي والذي يعد معلمًا وإنجازًا حضاريًا يضاف إلى إنجازات الحكومة الليبية.

وأكّد الوزير أنّ الافتتاح يعدُّ رسالة مهمة تبين أنّ إرادة الحياة انتصرت على إرادة الإرهاب والموت، مشيرًا إلى أنّ الافتتاح يأتي نتيجة للأمن والاستقرار بالمدن التي تبسط الحكومة الليبية سيطرتها عليها وجهود تضحيات جنود القوات المسلحة.

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