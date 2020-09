مباحثات ليبية في مدينة الغردقة لبحث المسارين العسكري و الأمني

أعلنت مصادر صحفية، أن مدينة الغردقة المصرية ستستضيف، اليوم الأحد، اجتماعات بين قيادات عسكرية وأمنية يمثلون طرفي النزاع الليبي للاتفاق على المسارين العسكري والأمني.

وقالت المصادر إن الاجتماعات ستناقش أولا التمهيد لاستئناف المشاورات العسكرية 5+5 برعاية البعثة الأممية والتي ستستضيفها القاهرة الأيام المقبلة، فضلا عن إنشاء لجنة عسكرية موسعة، لبحث دعم المؤسسة العسكرية، لافته إلى أنه سيتم بحث وضع خطط لإبعاد المرتزقة والمليشيات المسلحة وتأمين المواقع النفطية.

وأكدت المصادر أن الاجتماع سيبحث المسار الأمني المتعلق بمدينة سرت، والاتفاق حول إنشاء لجنة أمنية من المسؤولين في ليبيا مهمتها الاتفاق على تشكيل قوة مشتركة لتأمين مقر الحكومة الجديدة في سرت، لافته إلى أن الجيش متمسك بإلغاء الاتفاقيات العسكرية والتعاون الأمني مع تركيا، وتحديداً في الجانب الاستخباراتي، الذي يسمح بتعيين شخصيات عسكرية تركية داخل ليبيا، بالإضافة إلى اتفاق مجلس النواب والجيش على أن أي معاهدات ستبرم مستقبلا لن تتضمن أي قواعد أو قوات أجنبية على الأراضي الليبية، وأن ينص الدستور الجديد على ذلك.

وكانت الممثلة الأممية للدعم في ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز حثت طرفي الحوار الليبي، على أهمية مغادرة القوات الأجنبية والمرتزقة خلال 90 يوما من توقيع اتفاق وقف إطلاق النار.

وتأتي الاجتماعات الليبية في الغردقة المصرية قبل أيام من لقاء تنظمه ألمانيا فيما عرف ببرلين 2، والمقرر انعقاده افتراضيا في 5 أكتوبر المقبل، للتحضير والاتفاق على أجندة ليبية ودولية واضحة، تمهد الطريق لمباحثات جنيف المرتقبة في منتصف الشهر نفسه.

