الميهوب: البعثة الأممية تتغاضي عن الاستعمار التركي غرب ليبيا

أكد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، طلال الميهوب،

اليوم الأحد، أن الممثلة الخاصة للأمين العام بالإنابة في ليبيا، ستيفاني ويليامز،

لا تقول الحقيقة حول ما يجري غرب البلاد.

واتهم الميهوب، البعثة الأممية بالتغاضي عن عمليات نقل المرتزقة

والأسلحة والاستعمار التركي الموجود على الأرض غرب ليبيا، مؤكدًا أن الأمم المتحدة

تعمل على إطالة أمد الفوضى في البلاد.

وقال الميهوب، إن طرد المرتزقة وحل الميليشيات المسلحة لن يتم

إلا بقوة السلاح.

