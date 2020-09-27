وفاة أربعة مصابين بفيروس «كورونا» في أجدابيا

أعلن المستشفى الميداني العسكري في مدينة أجدابيا، اليوم الأحد، وفاة أربعة أشخاص وشفاء ثمانية آخرين من مصابي فيروس «كورونا» بالمدينة.

وقال المكتب الإعلامي للجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس «كورونا» إن المختبر المرجعي للمركز الوطني لمكافحة الأمراض، فرع أجدابيا تسلم ثلاث عينات جاءت نتيجتها جميعًا إيجابية، وهي لثلاثة أشخاص مخالطين لمصابين بالفيروس.

وأكدت اللجنة أن المستشفى الميداني العسكري سجل شفاء ثماني حالات، ووفاة أربعة آخرين أمس السبت، وأول أمس الجمعة.

وكان المستشفى الميداني العسكري، أجدابيا، أعلن حاجته إلى وقود الديزل بعد نفاد الكمية التي كان يستخدمها المستشفى أثناء فترة انقطاع التيار الكهربائي المستمرة في المدينة.

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