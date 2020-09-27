المغرب: أزمة ليبيا لا بد أن تُحل بعيداً عن التدخلات الأجنبية

اعتبر رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني أن حل الأزمة في ليبيا لا بد أن يكون مبنياً على أساس سياسي بحت، بعيدا عن التدخلات والأجندات الخارجية.

وأكد العثماني في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، التزام المغرب بتوفير إطار محايد للحوار بين الأطراف السياسية على اعتبار وحدة المصير، لأن أمن المغرب من أمن ليبيا.

ولفت رئيس الحكومة المغربية إلى أن الوضع الأمني والإنساني في ليبيا تدهور بفعل التدخلات الأجنبية بما في ذلك التدخل العسكري.

وتستضيف المملكة المغربية هذه الأيام جولة حوارات بين وفدين من مجلسي النواب والدولة، برعاية البعثة الأممية للدعم في ليبيا برئاسة ستيفاني ويليامز، بعد سنوات من الانقطاع.

وتعوّل البعثة الأممية كثيراً على حوار المغرب في تقريب وجهات النظر وخلق مسارات تفاوضية تنعش المسار السياسي وتبرد أكثر وأكثر التوترات الميدانية في محيط مدينة سرت ومنطقة الجفرة.

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