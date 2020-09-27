ليبيا الان

المغرب: أزمة ليبيا لا بد أن تُحل بعيداً عن التدخلات الأجنبية

تم النشر منذُ 8 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اعتبر رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني أن حل الأزمة في ليبيا لا بد أن يكون مبنياً على أساس سياسي بحت، بعيدا عن التدخلات والأجندات الخارجية.

وأكد العثماني في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، التزام المغرب بتوفير إطار محايد للحوار بين الأطراف السياسية على اعتبار وحدة المصير، لأن أمن المغرب من أمن ليبيا.

ولفت رئيس الحكومة المغربية إلى أن الوضع الأمني والإنساني في ليبيا تدهور بفعل التدخلات الأجنبية بما في ذلك التدخل العسكري.

وتستضيف المملكة المغربية هذه الأيام جولة حوارات بين وفدين من مجلسي النواب والدولة، برعاية البعثة الأممية للدعم في ليبيا برئاسة ستيفاني ويليامز، بعد سنوات من الانقطاع.

وتعوّل البعثة الأممية كثيراً على حوار المغرب في تقريب وجهات النظر وخلق مسارات تفاوضية تنعش المسار السياسي وتبرد أكثر وأكثر التوترات الميدانية في محيط مدينة سرت ومنطقة الجفرة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك