وفاة حالة مصابة بفيروس «كورونا» في الواحات

أعلنت اللجنة الطبية لموجهة فيروس كورونا في منطقة الواحات، في وقت متأخر من مساء السبت، وفاة حالة جديدة مصابة بالفيروس في مركز العزل بالمنطقة، موضحة أن الحالة من مدينة جالو.

وأكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض، السبت، تسجيل 538 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في عموم ليبيا، و324 حالة شفاء، فضلا عن ثماني وفيات؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 31 ألفًا و828 حالة إصابة، مازال 13 ألفًا و497 منها نشطة، و17 ألفًا و832 حالة شفاء، فيما توفي 499 شخصًا.

وتقع الواحات في الجنوب الشرقي بين محافظة بنغازي والكفرة ومحافظة سرت من جهة الغرب، وأهم مدنها هي جالو وأجلة وإجخرة.

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