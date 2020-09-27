شركة الكهرباء تدعو المواطنين لعدم التدخل في عملها

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

27 September, 2020

دعت الشركة العامة للكهرباء المواطنين لعدم التدخل في عمل مشغلي محطات تحويل الطاقة الكهربائية والسماح لهم بأداء الأعمال المناطة بهم حفاظا على الشبكة العامة واستمرارية تزويد الإمدادات بالطاقة الكهربائية لكافة الأحمال بشكل منتظم وآمن.

وأكدت الشركة العامة للكهرباء أن كثرة التعديات على محطات الطاقة الكهربائية ومشغليها بإجبارهم على توصيل الأحمال وإلغاء عمل منظومة حماية الشبكة الكهربائية من الانخفاض في التردد نتيجة لزيادة الأحمال الكهربائية ما أدى إلى حدوث حالة إظلام تام بالمنطقة الوسطى.

ونبهت الشركة المواطنين إلى أن مثل هذه الحالات لها مردود سئ جدا على وحدات التوليد بالمحطات الكهربائية ويؤدي إلى خروجها عن العمل بشكل مؤقت أو دائم