ويليامز: اتفاق وقف إطلاق النار يجب أن يُتبَع بخروج المرتزقة

شددت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة ستيفاني ويليامز على أهمية إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، كما ذكرت أنه لا بد من الدفع بالمباحثات السياسية إلى الأمام.

وقالت ويليامز في مقابلة تلفزيونية مع “العربية” إنه من غير المقبول استمرار دخول معدات عسكرية بشكل يومي إلى ليبيا وإنه يجب مغادرة القوات الأجنبية والمرتزقة خلال 90 يوما من توقيع اتفاق وقف إطلاق النار.

وتطرقت ستيفاني ويليامز إلى مدينة سرت وموانئ النفط بعد أسبوع من قرار القائد العام للجيش الوطني إعادة ضخ النفط فذكرت أنه لا بد من حماية مدينة سرت والمناطق المحيطة بها، لأنها تعد منطقة استراتيجية وسط ليبيا حيث توجد منابع النفط الليبي التي تمثل أكثر من 90% من ثروة ليبيا.

وبالحديث عن الإشكاليات الاقتصادية ودور البعثة في هذا الباب أوضحت ستيفاني ويليامز أنه ستكون هناك مراجعة دورية للبنك المركزي في طرابلس الذي يرأسه المحافظ الصديق الكبير، الشخصية الجدلية في ليبيا والتي تتهم بعرقلة الإصلاح الاقتصادي من أطراف داخل حكومة الوفاق.

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