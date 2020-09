بن شرادة: تركيا هي المتحكم الرئيسي في غرب البلاد

أكد عضو ما يسمى بمجلس الدولة، سعد بن شرادة، أن تركيا قادرة على حل الخلافات بين

رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة فائز السراج ونائبه أحمد معيتيق ومشكلة

غرب البلاد بشكل عام.

وقال بن شرادة، في

تصريحات صحفية، أن أنقرة

هي المتحكم في الغرب الليبي، لافتًا إلى أن الجميع يسعى للسلطة في ليبيا بأي ثمن.

وكان نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق

أحمد معيتيق كشف عن اتفاق خاص بإيرادات النفط ناجم عن الحوار الليبي – الليبي الأخير

الذي أجراه مع حفتر.

