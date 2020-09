تنتوش: خلاف السراج ومعيتيق يمكن أن يتفاقم نتيجة اختلاف الرؤى

قال رئيس

لجنة المالية في مجلس النواب، عمر تنتوش، إن نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة، أحمد

معيتيق، ذهب إلى اتفاق دون تكليفه بإجراء أي تسويات من قِبَل المجلس الرئاسي.

وأوضح تنتوش، أن الخلاف يمكن أن يتفاقم نتيجة اختلاف الرؤى

بين السراج ومعيتيق، خاصة أن الأول كان يدعو لانتخابات بينما ذهب الأخير نحو تقسيم

عائدات النفط.

وكان نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق

أحمد معيتيق كشف عن اتفاق خاص بإيرادات النفط ناجم عن الحوار الليبي – الليبي الأخير

الذي أجراه مع حفتر.

