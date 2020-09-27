تعليم الوفاق تحدد مواعيد الامتحانات لاستكمال العام الدراسي الحالي

قالت وزارة التعليم في حكومة الوفاق انها نفذ خطتها لانهاء و استكمال العام الدراسي الحالي 2019/02020م .

وحددت الوزارة مواعيد الامتحانات عقب عودة التلاميذ الى مدارسهم باتباع نظام التردد المدرسي ، بالتردد على المدرس بشكل فردي مع ضرورة تنفيذ الاجراءات الاحترازية ومراعاة التباعد الجسدي والاجتماعي في المدارس لمجابهة جائحة كورونا حرصًا على سلامة الطلاب.

وبينت الوزارة أن موعد امتحانات طلبة الصف السادس والسابع سيكون يوم 17 /10/ 2020. تلاميذ الصف الثامن يوم 26 /10/2020. وطلبة الصف الاول ثانوي وثاني ثانوي سيكون موعد الامتحانات يوم.