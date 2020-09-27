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«أمن بنغازي»: إصابة رئيس وحدة الدوريات وسائق مرافق له بفيروس «كورونا»

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم الأحد، إصابة رئيس وحدة الدوريات الأمنية بقسم شرطة النجدة، عمر البشتي وسائق مرافق له بفيروس «كورونا المستجد» أثناء أدائهما العمل وتعاونهما مع الأطقم الطبية.

وأوضحت المديرية أن النقيب البشتي أُصيب خلال الأعمال القائم عليها قسم شُرطة النجدة، ومن ضمنها تضامن القسم مع الأطقم الطبية.

وأشارت المديرية أنه من المحتمل أنهما أصيبا أثناء نقل جثامين المتوفين نتيجة الإصابة بالفيروس، مؤكدة إصابة السائق المرافق له أيضًا.

وأكدت مديرية أمن بنغازي أنه فور تأكيد الإصابة تم وضع المصابين في الحجر الصحي لتلقي العلاج.

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فيروس كورونا مديرية أمن بنغازي

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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