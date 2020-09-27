21 حالة وفاة و536 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الأحد، تسجيل 536 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في عموم ليبيا، و21 حالة وفاة، و296 حالة شفاء.

وأوضح المركز أن استلم 3048 عينة من عدد من المختبرات المنتشرة في مختلف مناطق البلاد، وجاءت نتيجة 536 منها إيجابية (333 جديدة، و203 مخالطين)، و2512 سلبية.

وبذلك، يصل إجمالي الإصابات منذ انتشار الفيروس في ليبيا خلال مارس الماضي إلى 32 ألف و364 حالة، مازال 13 ألف و716 منها نشطا، فيما توفيت 520 حالة، وتماثلت 18 ألف و128 أخرى للشفاء.

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