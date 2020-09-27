مكافحة الأمراض: تسجيل 536 إصابة جديدة بكورونا في ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

27 September, 2020

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 536 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا أمس السبت منها 333 حالة جديدة و203 حالة مخالطة.

وأكد المركز أن إجمالي عدد الإصابات في ليبيا بلغ 32,364 منها الحالات النشطة: 13,716 والمتعافين: 18,128 والوفيات: 520

وأشار المركز إلى تسجيل 296 حالة شفاء منها عدد 178 حالة في طرابلس وعدد حالة 20 في القره بوللي وعدد 4 حالات في الزاوية المركز وعدد 8 حالات في اجدابيا عدد 7 في ظاهر الجبل وعدد 3 في الخمس و 4 في صرمان و 7 في تازربو و11 في السبيعة و 10 في الكفرة و4 في مصراتة و 22 حالة في غريان وعدد حالة 18 في زليتن.

ولفت المركز إلى تسجيل 21 حالة وفاة منها 2 في صبراتة و4 حالات في كل من السبيعة والكفرة واجدابيا وحالة واحدة في كل من الخمس وتازربو و3 حالات في غريان وحالتين في باطن الجبل.