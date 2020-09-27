ليفي: لعبت دورًا إيجابيًا في ليبيا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال الفرنسي برنارد هنري ليفي، عراب ثورات الربيع العربي إنه في عام 2011م، أوصى الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي ووزيرة الخارجية الأمريكية آنذاك هيلاري كلينتون، باتخاذ موقف في ليبيا من خلال الشهادات التي قدمها لهما.

ليفي أكد خلال مقابلة له ببرنامج “البعد الآخر”، عبر فضائية “العربية”، أنه شجع ودفع ساركوزي وكلينتون لدعم المليشيات وقتها في ليبيا، زاعمًا أنه لعب دورًا إيجابيا في ليبيا بحجة أنه يساعد شعب يقاوم “الظلم والطغيان”، على حد زعمه، إلا أن النتائج جاءت على غير المتوقع، “حيث تدخلت قوى أجنبية لا تؤمن بالديمقراطية في الشأن الليبي، فضلا عن انتشار حركات التطرف في ليبيا ومحاولة استغلال الأوضاع السيئة هناك”.

وذكر “زرت تونس في 2014م للالتقاء بليبيين من ذوي النوايا الحسنة والذين ينتمون لجميع ألوان الطيف الليبي، لأنني من مؤيدي ليبيا الموحدة والديمقراطية، وهناك حركات متطرفة تظاهرت ضد زيارتي وكنت أنتظر ذلك، سواء من تنظيم القاعدة أو جماعة الإخوان المسلمين”.

وحول بروز الإسلام السياسي بعد ما يسمى بـ”الربيع العربي”، قال: “هذه مأساة كبيرة لأن الطموح في العيش بسلام وحرية، تمت مصادرته من قبل الحركات الشمولية، أو ما يعرف في أوروبا بالفاشية الشيوعية”.

وتابع “في ليبيا فعلت الكثير من الأمور، وخاطرت بحياتي، وذهبت إلى مسارح المعارك، زاعمًا “في عام 2011م، كان مُرحب بي في ليبيا، وأعددت فيلما وثائقيا يتناول ما قمت به هناك، وهو ما يسمى بعهد طبرق، وذهبت إلى طرابلس وبنغازي وكثير من المدن الليبية، أتحدث أمام الجماهير، وكانوا يرحبون بي”.

وواصل “تمنيت أن يحدث لبشار الأسد في سوريا مثلما حدث للقذافي في ليبيا، وكنت أود أن تقوم فرنسا بلادي والغرب عامة والإماراتيون الذين كانوا يقفون إلى جانب أوروبا في حرب ليبيا، حيث كانت هناك طائرات ليبية تحلق مع الطائرات الفرنسية والأمريكية لتخليص ليبيا من القذافي، وتمنيت لو حدث ذلك أيضا في سوريا، وهذه من أكبر المآسي في حياتي”.

ويُعد برنارد ليفي، صاحب دور فعال في دمار ليبيا، ونقل السلاح إلى المليشيات، ضمن مساعيه لنشر الفوضى والعنف في البلاد، كما أنه أحد رموز نكبة فبراير عام 2011م، التي تسببت فيما آلت إليه ليبيا الآن من دمار وخراب وأوضاع متردية.

ومن ناحية أخرى، وفي شهر يوليو الماضي، وطأت أقدام برنار هنري ليفي، عراب ما يسمى بـ”الربيع العربي”، المقرب من الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، في ليبيا وبالتحديد مدينة مصراتة على مدار يومين في زيارة غير معلنة.

وعقد ليفي على مدار يومي الخامس والعشرين والسادس والعشرين من يوليو الماضي، عدة لقاءات مع شخصيات اعتبارية وأعضاء مجلس النواب المنعقد في طرابلس عن مدينة مصراتة، إضافة إلى عميد بلدية المدينة وأعضائها وما يسمى بـ”الثوار” والقادة العسكريين بعملية البنيان المرصوص، فضلًا عن اجتماعا مع وزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا، قبل مغادرته البلاد.

وتأتي زيارة ليفي، في غضون المساعي الإقليمية والدولية التي تُبذل للوصول إلى تسوية دبلوماسية وسياسية للأزمة الليبية المتفاقمة، لتؤكد استمرار مخطط الفوضى والتقسيم بالمنطقة كلها، لاسيما أنه ليس في الواقع سوى سفير غير معلن لمشاريع دولية وإقليمية، لا يزال سعيُها حثيثا لتنفيذ أجندة تقسيم الوحدة الترابية لليبيا وتلغيم المنطقة لاستهداف باقي أركانها.

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