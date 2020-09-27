وزير سوري: أعمال تركيا التخريبية طالت ليبيا والعراق

اتهم وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، النظام التركي الحالي برعاية التنظيمات الإرهابية المتوغلة في سوريا بشكل خاص، والمنطقة بشكل عام.

وأشار خلال كلمة ألقاها، السبت، أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة، إلى أن أنقرة، وفي إطار أعمالها التخريبية في المنطقة، أقدمت على نقل مقاتلين سوريين إلى ليبيا داعياً إلى “وضع حد لسياساتها وتصرفاتها التي تشكل خطراً على الأمن والاستقرار في المنطقة ككل”.

وأضاف: “تركيا تُتاجر بمعاناة اللاجئين لابتزاز الدول الأوروبية وتحاول السطو على موارد الطاقة في البحر المتوسط”.

ودعا وزير الخارجية السوري المجتمع الدولي إلى وضع حد للانتهاكات التركية في سوريا والعراق، خاصة تلك التي تتعلق بنقل الإرهابيين وتقديم كافة أشكال الدعم لهم، الأمر الذي يهدد أمن واستقرار المنطقة.

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