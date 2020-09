بلدية سرت: نعاني ضنك المعيشة ونطالب مركزي البيضاء بتوفير السيولة

أصدرت

بلدية سرت، خطابًا، موجّهًا

للمصرف المركزي البيضاء، للمطالبة بتوفير السيولة النقدية للمدينة.

وقالت البلدية، إن

سرت وضواحيها تعاني من ضنك المعيشة وقلة السيولة النقدية وتأخر المرتبات عن

مواطنيها، ولهذا طالبت المركزي البيضاء بالإيعاز إلى الجهات التابعة له بتوفير

السيولة النقدية والمتمثلة في بنوك الوحدة و التجاري والجمهورية والتجارة

والتنمية.

