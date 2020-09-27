طرابلس تتصدر قائمة حالات الإصابة الجديدة بفيروس «كورونا» تليها جنزور وغريان ومصراتة

مازالت العاصمة طرابلس تتصدر قائمة حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد بين المدن الليبية، حيث شهدت 164 حالة إصابة، منها 140 جديدة و24 مخالطة، تليها جنزور بـ54 حالة ثم مدينة غريان بواقع 34 حالة، و 33 حالة بمصراتة والخمس بـ 22 حالة جديدة، حسبما أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الأحد.

وأكد المركز تسجيل 536 إصابة جديدة بالفيروس في عموم ليبيا، و21 حالة وفاة، و296 حالة شفاء؛ ليصل إجمالي عدد الإصابات منذ انتشار الفيروس في البلاد إلى 32 ألفًا و364 حالة، 13 ألفًا و716 منها نشطًا، فيما توفيت 520 حالة، وتماثلت 18 ألفًا و128 أخرى للشفاء.

22 حالة في الخمس

وأوضح المركز أن الإصابات الجديدة توزعت أيضا إلى: حالة في الرحيبات، و21 في الجفارة، وثمان في الجميل، وثمان في المنشية – الجميل، واثنتان في رقدالين، و14 في جادو، و22 حالة في الخمس، و15 في النواحي الأربع، و11 في صبراتة، و15 في الزواية الغرب.

إضافة إلى خمس حالات في العواتة، و54 في جنزور، وسبع في سواني بن أدم، وتسع في الزواية المركز، وثمان في المعمورة، و27 في صرمان، وأربع في قصر الأخيار، و

16 في زليتن، و33 في مصراتة، واثنتين في نالوت ومثلهما في مسلاتة.

وفي الزاوية الجنوب سجلت ثلاث حالات، وفي الرجبان حالتين، وثلاث في الزنتان، أربع في الماية، و28 في باطن الجبل، وأربع في القره بوللي، وثلاث في أجدابيا، وخمس في تازربو وثلاث في الكفرة.

توزيع حالات الوفاة والشفاء

أما فيما يخص حالات الوفاة الـ 21، فتوزعت إلى: أربع في أجدابيا، واثنتين في صبراتة ومثلهما في باطن الجبل، وأربع في الشبيعة، ومثلها في الكفرة، وثلاث في غريان، وحالة واحدة في كل من الخمس وتازربو.

وتوزعت حالات الشفاء، بين 178 في طرابلس، و 20 في القره بوللي، و أربع في الزاوية المركز، وثماني حالات في أجدابيا، وسبعة في ظاهر الجبل، وثلاث في الخمس، وأربع في صرمان، وسبع في تازربو، و11 في السبيعة، و10 في الكفرة وأربع في مصراتة، و22 في غريان و18 في زليتن.

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