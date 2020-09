قالت الشركة العامة للكهرباء، إن حالة الإظلام التام التي حدثت في المنطقة الوسطى جاءت نتيجة كثرة التعديات على محطات الطاقة الكهربائية وإجبار مشغلييها على توصيل الأحمال، وإلغاء عمل منظومة حماية الشبكة الكهربائية مع الانخفاض في التردد نتيجة لزيادة الأحمال الكهربائية.

ونبهت الشركة، كافة المواطنين من أن هذه الأمور لها مردود سيء جدا على وحدات التوليد بالمحطات الكهربائية وتؤدي إلى خروجها عن العمل بشكل مؤقت أو دائم، لذلك يجب على كافة المواطنين عدم التدخل في عمل مشغلي محطات التوليد والسماح لهم بأداء أعمالهم.

The post شركة الكهرباء: كثرة التعديات على المحطات أدت لإظلام تام بالمنطقة الوسطى appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24