الوطني لمكافحة الأمراض يعلن وفاة 21 حالة بكورونا وإصابة 536 شخص في ليبيا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الأحد، عن تسجيل 21 حالة وفاة و 536 إصابة جديدة بفيروس كورونا و شفاء 292 حالة.

وأوضح المركز أنه استلم 3048 عينة فحص المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس منهم (1534) عينة، و المختبر المركز المرجعي زليتن (96) عينة، و المختبر فرع المركز الوطني مصراتة (106) عينة، والمختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية (900) عينة، و المختبر فرع المركز الزاوية (46) عينة، و المختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان (66) عينة، و المختبر فرع المركز اجدابيا (3) عينات، و المختبر فرع المركز الكفرة (3) عينات، و المختبر فرع المركز تازربو (18) عينة، والمختبر فرع المركز غريان (276) عينة.

وأشار المركز إلى أن نتائج الفحص أثبتت سلبية ( 2512 ) وإيجابية (536) منهم 333 حالة جديدة و 203 حالة مخالطة.

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