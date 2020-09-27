عاجل ليبيا الان

الوطني لمكافحة الأمراض يعلن وفاة 21 حالة بكورونا وإصابة 536 شخص في ليبيا

تم النشر منذُ 8 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الأحد، عن تسجيل 21 حالة وفاة و 536 إصابة جديدة بفيروس كورونا و شفاء 292 حالة.

وأوضح المركز أنه استلم 3048 عينة فحص المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس منهم (1534) عينة، و المختبر المركز المرجعي زليتن (96) عينة، و المختبر فرع المركز الوطني مصراتة (106) عينة، والمختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية (900) عينة، و المختبر فرع المركز الزاوية (46) عينة، و المختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان (66) عينة، و المختبر فرع المركز اجدابيا (3) عينات، و المختبر فرع المركز الكفرة (3) عينات، و المختبر فرع المركز تازربو (18) عينة، والمختبر فرع المركز غريان (276) عينة.

وأشار المركز إلى أن نتائج الفحص أثبتت سلبية ( 2512 ) وإيجابية (536) منهم 333 حالة جديدة و 203 حالة مخالطة.

The post الوطني لمكافحة الأمراض يعلن وفاة 21 حالة بكورونا وإصابة 536 شخص في ليبيا appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك