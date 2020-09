المرعاش: السراج رئيس لمجموعة من المتقاتلين والفساد هو العنوان الكبير لحكومته

أكد

الباحث السياسي، كامل المرعاش، أن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير

المعتمدة، فائز السراج استعين بقاتل ولص لفض النزاعات بين مسلحيه، في إشارة إلى المعاقب

دوليًا آمر لواء الصمود، صلاح بادي، والاستعانة به لحل الخلاف بين كتيبني

“الضمان” و”أسود تاجوراء”.

وقال المرعاش، إن ما يجري في طرابلس يؤكد أن

السراج رئيس لمجموعة من المتقاتلين، وأنه ليس قادرًا أن يوقف مثل هذه المصادمات طالما

أن هناك مصالح، وأن الفساد هو العنوان الكبير لحكومته.

