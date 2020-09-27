«مكافحة الأمراض»: 536 إصابة جديدة بـ«كورونا».. ووفاة 21 حالة وشفاء 296 شخصا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم السبت 26 سبتمبر 2020م وفقا للبيان رقم 203.

واستلم المركز الوطني لمكافحة الأمراض عدد (3048) عينة موزعة على المختبرات التالية: “المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1534) عينة، مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (96) عينة، مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (106) عينة، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (900) عينة، مختبر فرع المركز الزاوية عدد (46) عينة”.

كما وزعت العينات على مختبرات: “مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان عدد (66) عينة، مختبر فرع المركز اجدابيا عدد (3) عينات، مختبر فرع المركز الكفرة عدد (3) عينات، مختبر فرع المركز تازربو عدد (18) عينة، مختبر فرع المركز غريان عدد (276) عينة”.

وبعد فحص العينات بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي: “عدد ( 2512 ) عينة سالبة، عدد (536) عينة موجبة (333 جديدة + 203 مخالطة)”.

وأوضحت لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن الحالات مفصلة بحسب المدن على النحو التالي:

1 – طرابلس :-

– عدد 140 حالة جديدة

– عدد 24 حالة مخالطة

2- غريان :-

عدد 16 جديدة

عدد 18 مخالطة

الرحيبات :

عدد 1 جديدة

3- الجفارة :-

عدد 21 جديدة

4- الجميل:-

عدد 8 جديدة

5- المنشية–الجميل :-

عدد 7 جديدة

عدد 1 مخالطة

6- رقدالين :-

عدد 2 جديدة

7 – جادو:-

عدد 13 جديدة

عدد 1 مخالطة

8 – الخمس :-

عدد 22 جديدة

9 – النواحي الأربع :-

عدد 1 جديدة

عدد 14 مخالطة

10 – صبراتة :-

عدد 11 جديدة

11- الزاوية الغرب :-

عدد 4 مخالطة

عدد 10 جديدة

12 – العواتة :-

عدد 2 جديدة

عدد 3 مخالطة

13 – جنزور :-

– عدد 7 جديدة

عدد 47 مخالطة

14- سواني بن أدم

عدد 7 جديدة

15 – الزاوية المركز :-

عدد 6 جديدة

عدد 3 مخالطة

16 – المعمورة

عدد 8 جديدة

17- صرمان :-

عدد 6 جديدة

عدد 21 مخالطة

18- قصر الأخيار

عدد 4 جديدة

19- زليتن

عدد 7 جديدة

عدد 9 مخالطة

20- مصراتة

عدد 2 جديدة

عدد 31 مخالطة

21- نالوت

عدد 2 جديدة

22- مسلاتة

عدد 2 جديدة

23- الزاوية الجنوب

عدد 3 جديدة

24- الرجبان

عدد 2 جديدة

25- الزنتان

عدد 3 مخالطة

26- الماية

عدد 4 مخالطة

27- باطن الجبل

عدد 14 جديدة

عدد 14 مخالطة

28- القره بوللي

عدد 4 جديدة

29- اجدابيا

عدد 3 مخالطة

30 – تازربو

عدد 2 جديدة

عدد 3 مخالطة

31- الكفرة

عدد 3 جديدة

تفاصيــــل الـــــ ( 296 ) حالة شفاء حسب المدن:

1- عدد 178 في طرابلس

2 – عدد 20 في القره بوللي

3- عدد 4 في الزاوية المركز

4- عدد 8 في اجدابيا

5- عدد 7 في ظاهر الجبل

6- عدد 3 في الخمس

7- عدد 4 في صرمان

8 – عدد 7 في تازربو

9 – عدد 11 في السبيعة

10- عدد 10 في الكفرة

11- عدد 4 في مصراتة

13 – عدد 22 في غريان

14 – عدد 18 في زليتن

تفاصيــــــل الــــ ( 21 ) حالة الوفاة:

1- عدد 2 في صبراتة

2- عدد 4 في اجدابيا

3- عدد 1 في الخمس

4- عدد 1 في تازربو

5 – عدد 4 في السبيعة

6 – عدد 4 في الكفرة

7- عدد 3 في غريان

8 – عدد 2 في باطن الجبل

الإحصاءات العامة :

1 – إجمالي الإصابات ” العدد التراكمي ” : 32,364

2 – الحالات النشطة : 13,716

3 – المتعافين : 18,128

4 – الوفيات : 520